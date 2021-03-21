Здоровье принца Чарльза пошатнулось после скандального интервью Меган Маркл

Лондон, 21 марта. В Букингемском дворце очень тяжело восприняли интервью Меган Маркл и принца Гарри для телеведущей Опры Уинфри.

Выходка герцогов Сассекских усугубила психологическое состояние принца Чарльза. Прямой наследник королевы очень сильно переживает за отца — принца Филиппа, которому в этом году исполнится 100 лет. Чарльз надеется, что до него не дойдут слухи о скандальном интервью Меган Маркл и ее мужа, пишут британские СМИ.

Инсайдеры утверждают, что здоровье пошатнулось не только у Чарльза, откровения звезды «Форс-мажоров» негативно восприняла и королева Елизавета II. В Букингемском дворце решили, что королевской семье объявили войну. При этом монарх не стала отвечать на многочисленные обвинения со стороны актрисы.

В Британии ходят слухи, что принц Гарри на днях прилетел повидаться со своей семьей. Он попытался исправить сложившуюся ситуацию, но столкнулся с холодным осуждением родственников.

Меган Маркл известна в звездной тусовке своим пробивным характером. Именно эта черта помогла ей стать супругой самого завидного жениха Великобритании. По словам нумеролога Элены Гамаюн, супруга Гарри — настоящий лидер, но это не только помогает, но и мешает ей в жизни. Герцогине Сассекской очень трудно быть мягкой, женственной, потому что внутри она как мужчина — стремится все контролировать и подавляет окружающих.