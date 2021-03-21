Австралийские ученые обнаружили пятый слой у ядра Земли

Канберра, 21 марта. Пятый слой обнаружили у ядра Земли ученые из Австралийского национального университета. Они выявили его во время моделирования.

Человек не имеет возможности физически добраться к земному ядру. Ранее считали, что их четыре: кора, мантия, внутреннее и внешнее ядра. Теперь эксперты утверждают, что есть как минимум еще один слой.

Они объясняют, что изменения в структуре скрывающегося в ядре железа реально распознать примерно в 650 км от центра Голубой планеты. Это может говорить о дополнительном слое. Предположительно, пятый мог появиться в результате аномалий, когда сейсмические волны были решающим фактором в процессе структурирования Земли.

Крупный астероид Апофис пролетел на минимальном за последние восемь лет расстоянии от Земли. Такое сближение позволило ученым лучше изучить небесное тело.