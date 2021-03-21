Рита Дакота честно ответила на вопросы о ребенке и свадьбе

Москва, 21 марта. Певица Рита Дакота решилась на откровенный разговор с фанатами и честно ответила на многочисленные вопросы о детях и свадьбе с видеооператором Федором Белогаем.

Дакота призналась в Instagram Stories, что получила уже целую гору сообщений с вопросами о ее личной жизни. Большая часть касалась второго ребенка и замужества.

В настоящее время звезда воспитывает дочь Мию от брака с певцом Владом Соколовским. Дакота отметила, что в ближайшее время вряд ли подарит девочке брата или сестру.

«Мы с Федей не хотим пока деток. У нас есть Мия, и мы очень счастливы пока что вот таким составом», — написала она.

Звезда, как оказалось, не готова ко второму браку. И она, и ее возлюбленный уже пережили опыт пышных свадеб с тамадой, родственниками и конкурсами, и не стремятся снова устраивать такое мероприятие.

«Все, что мы поняли из этого опыта, – этот движ точно не для нас», — констатировала исполнительница.

Дакота 9 марта отпраздновала 31-летие. В честь такого события певица порадовала поклонников новой песней «Карандаш» и клипом.