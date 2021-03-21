«Грузинская мечта» ответила на сообщения о митингах оппозиции в Тбилиси

Тбилиси, 21 марта. Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» не боится грядущих акций оппозиции. Об этом заявил один из лидеров фракции Мамука Мдинарадзе.

Оппозиция в Грузии накануне объявила о начале новых протестов, которые завершатся масштабной акцией в Тбилиси 15 мая. Противники действующей власти требуют провести досрочные парламентские выборы.

По словам Мдинарадзе, правящая партия не боится предстоящих протестных движений. Политик добавил, что подобными действиями оппозиция не сумеет добиться поставленных целей.

«Несмотря на это, я искренне говорю, что важно мнение каждого их сторонника и активиста, которые субъективны в оценке», — заключил политик.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что иностранные инвесторы не желают сотрудничать с Украиной. Страну считают «государством-кидаловом».