Гинцбург назвал число переболевших коронавирусом людей без защитных антител

Москва, 21 марта. Не менее 20% переболевших коронавирусом в России не имеют защитных антител, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист порекомендовал этим людям привиться от COVID-19. К тому же Александр Гинцбург прокомментировал эффективность вакцин, созданных по такому же принципу доставки генетического материала в клетки, что и «Спутник V». Оснований полагать, что они не защитят от новых штаммов коронавируса, нет.

Власти Черногории одобрили въезд в страну для иностранцев, привитых препаратом «Спутник V». Такие граждане должны предоставить соответствующий сертификат. Подгорица заинтересована в покупке вакцины от коронавируса российского производства.