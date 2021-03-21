Жена Павла Воли сосватала Агату Муцениеце за Джареда Лето

Москва, 21 марта. Актриса Агата Муцениеце приняла участие в кулинарном шоу гимнастки Ляйсан Утяшевой. Жена юмориста Павла Воли на съемках в шутку попыталась сосватать разведенную звезду.

Кадрами со съемочного процесса Муцениеце поделилась в Instagram Stories. Звезды нарядились в фартуки, совместными усилиями приготовили блюдо, с энтузиазмом обсудили произошедший процесс, а затем принялись расхваливать свое творение перед командой.

Утяшева воспользовалась моментом и обратила внимание собравшихся на кулинарные способности Муцениеце. Причем не обычным способом, а сосватав звезду за американского рок-музыканта и актера Джареда Лето. Свой выбор гимнастка объяснять не стала.

«Джаред Лето, тут невеста есть для тебя!» — сказала жена Воли.

Муцениеце реплика Утяшевой пришлась по душе. Актриса с довольным видом рассмеялась на камеру.

Актриса воспитывает двоих детей от звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного. Артисты со скандалом расстались в прошлом году.

На днях Прилучный впервые появился на светском мероприятии со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Знаменитостям давно приписывают бурный роман.