Российский иммунолог заявил о неизбежности заражения коронавирусом

Санкт-Петербург, 21 марта. Хороший иммунитет не сможет постоянно защищать организм от коронавируса. Он лишь отсрочивает неизбежное, заявил иммунолог Михаил Костинов.

Существуют генетические особенности иммунной системы, которые передаются из поколения в поколение. Есть множество факторов, которые приводят к тому, что человек какое-то время не заражается коронавирусом. Однако рано или поздно он все равно заболеет, пояснил завлабораторией доктор наук, профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

Несмотря на это, россияне по-прежнему должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, напомнил собеседник издания «Невские новости». Например, нужно надевать перчатки и маску при поездке в общественном транспорте города.

За минувшие сутки российские медики выявили 9299 случаев коронавируса. Такие данные предоставил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 84 регионах страны. У 12% пациентов отсутствуют клинические проявления инфекции.