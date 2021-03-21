Россия вместо Украины восстановила разрушенные Митридатские лестницы в Крыму

В Керчи завершилась реконструкция Большой и Малой Митридатских лестниц — одной из самых известных исторических достопримечательностей Крыма. Недавно результат проведенных работ проверили министр экономического развития РФ Максим Решетников, глава Крыма Сергей Аксенов, министр культуры РК Арина Новосельская и другие ответственные лица.

Несмотря на завершение основных проектных работ на самом объекте, для посещений комплекс еще закрыт. В настоящее время рабочие трудятся над благоустройством прилегающих территорий. Руководитель проекта реконструкции Константин Кононыхин в интервью ФАН рассказал некоторые подробности о ремонте объекта.

«Все работы проводились в соответствии с проектом, включая использование материалов. Сейчас идет процесс благоустройства прилегающей территории перед комплексом, расчистка площадок, укладка плиточного покрытия. По отдельному проекту очищается подпорная стена от отложений и грязи», — сказал он.

Кононыхин добавил, что вопрос необходимости укрепления подпорных стен может решаться только после соответствующих исследований, однако в данном проекте этот вид работ не предусмотрен.

Известно, что Большая Митридатская лестница была построена в 1833–1840 годах по проекту керченского архитектора Александра Дигби. Она получила название от горы Митридат и являлась архитектурной осью центральной части города, соединяя главную Предтеченскую площадь и храм Ионна Предтечи с площадкой здания Керченского музея древностей, основанного в 1835 году.

Главное украшение и символ исторического комплекса — фигуры грифонов. Это мифические существа, символизирующие власть над небом и землей, а также силу и бдительность. Кроме того, грифон — атрибут богини возмездия Немезиды.

К сожалению, к концу XIX века фактически весь комплекс пришел в упадок: украшения были разрушены или разворованы, а скульптуры грифонов нижней площадки переместили на ворота феодосийской заставы. При этом лестницы продолжали разрушаться даже при Украине, потому что никто не планировал и не производил работы по сохранению исторического наследия Крыма.

Только после воссоединения с Россией появилась реальная возможность реконструкции и сохранения Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи. Этот масштабный проект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым еще в 2016 году после посещения памятника культурного наследия, который тогда находился в плачевном состоянии.

Позже были проведены исследования, разработан проект, выделены средства на производство работ и получены все необходимые разрешения. Сегодня реконструкция фактически завершена, поэтому к майским праздникам, по словам руководителя проекта, весь комплекс будет доступен для свободного посещения. По еще неподтвержденным данным, на его открытие может приехать российский президент.

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