Оксана Самойлова назвала стоимость второй операции по увеличению груди

Москва, 21 марта. Известная российская модель и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала поклонникам в Instagram о своей новой операции на груди.

Супруга рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна (Джигана) планировала сделать маммопластику еще в прошлом году, но неоднократно откладывала операцию. По словам 32-летней звезды, грудное кормление детей сильно повлияло на ее формы. Самойлова решилась на коррекцию груди, которая обошлась ей в 600 тысяч рублей.

«Это была не самая бюджетная операция, все вместе с палатой, стационаром — вышла приличная сумма», — пояснила Оксана в Stories.

При этом первая операция была значительно дешевле — десять лет назад модель заплатила около 200 тысяч рублей. Но жена рэпера не жалеет о потраченных деньгах, для нее очень важен конечный результат.

Оксана Самойлова родила Джигану четырех детей: трех девочек и одного мальчика. Долгожданный наследник появился на свет в одной из частных клиник Майами в феврале 2020 года. После рождения сына бизнесвумен заявила, что больше не хочет детей.

Ранее звезда рассказала, какими хитростями ей удалось завоевать сердце Джигана. Оказалось, что Самойлова не была идеальной хозяйкой, ей приходилось заказывать еду из ресторанов, чтобы накормить голодного Устименко.