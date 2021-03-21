Libération признала проигрыш Макрона в борьбе с пандемией во Франции

Париж, 21 марта. Власти Франции не смогли сдержать перед населением обещания о недопущении нового карантина в стране. Об этом сообщает французская газета Libération.

Официальный Париж ввел третий по счету карантин в 16 департаментах Франции. По мнению местных СМИ, власти страны потеряли очки в гонке с пандемией коронавируса, не сумев привить достаточное количество граждан.

Магазины «не первой необходимости», которые были открыты в ноябре прошлого года, должны вновь закрыться. Однако книжные и музыкальные лавки продолжат работать.

«Это выбор, который отличает нас от многих наших соседей и который мы намерены поддерживать как можно дольше», — отметил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Он, обращаясь к гражданам страны, добавил, что время пребывания на улице для французов не ограничивается, однако это не означает, что люди могут устраивать массовые мероприятия или «барбекю с друзьями».

Libération отмечает, что в стране повторяется ситуация прошлого года. Власти Франции признали формулу новых ограничений образцовой.

«Достаточно жесткая, чтобы обуздать эпидемию, но достаточно гибкая, чтобы позволить людям работать и дышать, и, следовательно, не слишком сдерживать экономику», — сообщили журналисты.

Таким образом, спустя почти год после полной остановки жизни в государстве президент Эммануэль Макрон проигрывает пари о недопущении нового режима изоляции.

Ранее сообщалось, что Франция ограничивает использование вакцины AstraZeneca для людей младше 55 лет.