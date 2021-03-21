Жители пяти стран выступили против проведения Олимпийских игр в Токио

Токио, 21 марта. Подавляющее большинство граждан США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея высказались против проведения летней Олимпиады в столице Японии.

Сотрудники японского исследовательского института провели опрос, выяснив, как жители США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея относятся к проведению Олимпиады в Токио. По результатам исследования выяснилось, что большинство граждан упомянутых государств выступает за отмену или повторный перенос турнира.

Больше всего противников проведения Олимпиады в Таиланде — 95,6%. Стоит отметить, что участие в опросе, который проводился с декабря по январь, принимали порядка 5 тыс. человек.

Накануне стало известно, что болельщикам из-за рубежа официально запретили посещать Олимпийские игры в Токио. Турнир пройдет с 23 июля по 8 августа. Потраченные на билеты иностранными зрителями деньги будут возвращены.