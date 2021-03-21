Жители Парижа чувствуют себя беспомощными на фоне очередного карантина

Париж, 21 марта. Очередной карантин ввели в Париже из-за распространения коронавирусной инфекции. Горожане неохотно соблюдают новые ограничения в столице Франции.

Некоторым людям может понадобиться психологическая помощь на фоне длительного нахождения взаперти, рассказал парижанин в комментарии France 3. Карантин весной переносится людьми особенно тяжело, поскольку в теплую погоду хочется больше гулять, делится мнением другой житель города. Вакцинация от коронавируса позволит избежать дальнейших ограничений, считают собеседники телеканала.

Парижанам запрещено покидать свои районы без веских причин, отходить от дома можно на расстояние не более десяти километров. Учреждения образования при этом продолжат свою работу. Время прогулок на улице в этот раз решили не ограничивать.

Непростой период борьбы с пандемией коронавируса продлится во Франции до середины апреля 2021 года, предупредил президент Эммануэль Макрон. Прививки от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca временно перестали делать в стране.