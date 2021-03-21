Мэр из Аргентины поблагодарил Россию и Путина за «Спутник V» в интервью ФАН

Эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей дал Хуан Карлос Гаспарини — аргентинский мэр-работяга, который превратил родной город в благоустроенный островок социальной справедливости.

Наш специальный корреспондент выяснил, какую роль в жизни аргентинского мэра сыграли «Спутник V» и президент России.

Роке-Перес — маленький провинциальный городок в 135 км от столицы Буэнос-Айреса. Проживает в нем около 15 тысяч человек, занятых в основном в агроиндустрии.

С 2011 года бессменным мэром этого городка жители избирают Хуана Карлоса Гаспарини по прозвищу «Чинчу» (сhihchulín — любимое национальное лакомство аргентинцев, запеченные на гриле фрагменты коровьего желудка). Прозвище свое нынешний мэр получил еще в детстве, когда ходил в мясную лавку, выпрашивать бесплатные обрезки мяса и внутренностей — на другую еду у деда, который его воспитывал, денег не было.

2 марта 2021 года Гаспарини прославился сам и прославил родной город тем, что явившись в порядке общей очереди на вакцинацию, сфотографировался с портретом Владимира Путина.

¡¡ Recibí la vacuna GRACIAS !! @alferdez.@Kicillofok @CFKArgentina

Decían que nos iban a envenenar y nos están salvado la vida pic.twitter.com/SbvHHe3v2R — Chinchu Gasparini (@Gasparini_RP) March 3, 2021

«Нам говорили, что русские нас отравят, а они спасают наши жизни», — заявил мэр Роке-Переса.

Уже на следующий день эта фраза Гаспарини облетела полмира. 6 марта Президент РФ отозвался на нее через Facebook — а мэра засыпали звонками местные и иностранные медиа, товарищи по партии и земляки из заграницы.

Спасибо России за «Спутник V»

ФАН: — Ваша акция имела огромный резонанс. Чем вы это объясняете?

Хуан Гаспарини: — Да, это было очень неожиданно. Мне звонили из Бразилии, из США, из России. А я человек простой, у меня, знаете, три класса начальной школы. Были периоды в жизни, когда я жил на улице, а работал... кем я только не работал. Грузчиком, помощником скорняка, продавал сладости на кладбище. Дрался с полицией — и из-за этого не раз попадал за решетку. Поэтому я умею ценить добро. И быть благодарным.

— Значит, вы хотели выразить благодарность правительству Российской Федерации за возможность привиться вакциной «Спутник V»?

— Это во-первых, да. Мне 73 года, и уже два года я тяжело болен — у меня миелодиспластический синдром. Я периодически на химиотерапии. Врачи не были уверены, что мне показана прививка, но решили рискнуть: в моем положении никак нельзя заражаться. Поэтому я в общем порядке подал заявку, и когда подошла очередь, мне позвонили — как и другим нашим старикам. Никаких привилегий, я такой же гражданин, как и они.

А во-вторых, я считал своим долгом поддержать президента Альберто Фернандеса, решившегося использовать для прививок «Спутник V». Его сейчас модно критиковать, а в декабре оппозиция атаковала план вакцинации Фернандеса, утверждая, что русская вакцина «опасна». Они говорили, что Альберто собирается угробить аргентинцев, и я просто обязан был это опровергнуть.

— То есть, вы оцениваете правительственный план вакцинации положительно?

— Да. И по стране — и особенно в нашей провинции. Вы бы видели, как чутко работники здавоохранения относятся к пациентам. У нас в Роке-Пересе за многими заезжают прямо на дом. На людей не жалеют ни времени, ни сил.

— А что вы думаете по поводу скандала с «VIP-вакцинацией»?

— Это, конечно, ужасная история. Позор. Никаких привилегий не должно быть. Но президент поступил справедливо: сместил министра, допустившего подобное нарушение.

Как обустроить город

— Каково ваше отношение к деятельности нынешнего правительства в целом?

— Я уже 40 лет состою в партии хустисиалистов, и ее основатель Хуан Доминго Перон — мой герой на всю жизнь. Кстати, он родился здесь, в Роке-Пересе. Поэтому я всегда выступал в одной команде с Нестором Киршнером, и с Кристиной... Вон, в шкафу, видите фотографии?

А теперь всячески поддерживаю Альберто Фернандеса. После Макри ему досталась страна в руинах. Практически не было инвестиций в медицину и образование — мы здесь расходовали свои собственные муниципальные накопления, потому что из государственной казны не поступало ничего. А при Фернандесе нам опять стали давать деньги, и в прошлом году я построил ещё две школы. Детям необходимо учиться — всем детям! И всякая бесплатная внешкольная деятельность, и нормально оборудованные детские площадки. Это вам говорю я — человек с тремя классами образования, у которого не было ни того, ни другого, ни третьего.

— Каков ваш годовой муниципальный бюджет?

— 500 млн аргентинских песо (5,5 млн долларов. — Прим. ФАН). И если вы спросите, на что мы их тратим, то я предлагаю вам просто прогуляться по городу.

Мы постоянно занимаемся озеленением, пространство у пампасов необходимо отвоевывать. Например, за прошлый год было высажено 3000 тополей. В Роке-Пересе нет «нищих» кварталов, улицы везде асфальтированы, во все дома протянуты канализация и водопровод.

У нас два больших оборудованных стадиона — один из них крытый. В парке отдыха сейчас строится третий... И уже тренируется местная команда по хоккею на траве. Причем детям это ничего не стоит — наоборот, муниципалитет помогает им, если нет денег на форму или клюшки.

— Чем зарабатывают на жизнь жители Роке-Переса? Или, как в столице, бедняки предпочитают жить на субсидии?

— Нет, что вы... В городе три фабрики растительного масла, три мясокомбината. У нас 50 птицеферм, 150 тысяч голов крупного рогатого скота, 150 тысяч свиней и 15 тысяч овец. Сажаем сою, кукурузу.

А еще туризм! К нам каждые выходные приезжают из Буэнос-Айреса – мясо пожарить или просто отдохнуть в пампасах от столичной суеты...

В самом муниципалитете у меня работают в основном женщины, и инвалидов я беру... Я вообще беру на работу всех тех, кого в других местах отказываются трудоустраивать. Лучший способ помочь нуждающемуся — дать ему работу. Поэтому у нас, например, нет уличной преступности. Вы видели, рядом с ближайшими магазинами велосипеды стоят, не закрепленные цепями? И никто их не угоняет.

Отношение к России

— Когда откроют границы, вам хотелось бы посетить Россию?

— Да, конечно.

— Что именно вам хотелось бы посмотреть?

— В первую очередь мне хотелось бы лично познакомиться с Владимиром Путиным и еще раз поблагодарить его за все, что он для нас сделал. А еще я бы показал ему, что мы тут делаем — и какие качественные у нас продукты. Может быть, мы сможем быть чем-то полезными России.

— Если у вас была бы возможность обратиться к россиянам, что бы вы им сказали?

— Я выражаю благодарность русскому народу за то, что вы не обошли Аргентину своим вниманием. Я представляю маленький городок, из которого сам родом. Чтобы стать мэром я поднялся с самого низа, и жизнь научила меня быть благодарным. Поэтому я выражаю вам большую признательность за вакцину «Спутник V», которая стольким из нас спасла жизнь — и которую здесь в Аргентине, так некрасиво склоняли.

Поэтому у меня здесь фотография Президента России, и конечно, я выражаю свою поддержку нашему президенту, которого обвинили буквально в желании отравить аргентинский народ. Это было очень некрасиво. В других странах такого не бывает... Только в Аргентине возможно, чтобы депутат — пусть и бывший — вроде Элисы Каррио, публично сказал подобную глупость, и ничего бы ему за это не было.

Так что я пользуюсь случаем выступить против очернения инициативы русского народа, который готов нам помочь. И если русские люди действительно меня услышат, я хочу передать их президенту, чтобы он не забывал про Роке-Перес. И что здесь есть человек, который его горячо благодарит за то, что он для нас сделал.