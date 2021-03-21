Коронавирусная инфекция повышает риск инсульта

Вашингтон, 21 марта. Пациенты с COVID-19 имеют дополнительный риск инсульта, утверждают американские ученые, хотя механизм этого влияния пока не установлен.

Ученые проанализировали данные 20 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19 и выяснили, что у них риск инсульта был выше, чем у больных с другими типами инфекций. Исследование показало, что у 1,4% с коронавирусом был инсульт. Из них у 52,7% диагностировали ишемический инсульт, 45,2% имели неуточненный инсульт, а 2,5% отмечали преходящую ишемическую атаку.

Пациенты с COVID-19, перенесшие инсульт, находились в больнице в среднем на 12 дней больше больных без инсульта. Количество летальных исходов было более чем в два раза выше среди перенесших инсульт.

Врачи ранее рассказали об опасных постковидных симптомах у детей. Маленьких пациентов доставляли в больницу с различными диагнозами, а ПЦР-тест не выявлял наличие коронавируса SARS-CoV-2. Осложнения после перенесенного заболевания, даже в легкой бессимптомной форме, могут преследовать детей в течение полугода, предупредили медики.