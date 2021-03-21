Украинский философ рассказал о зарождении феодализма в Незалежной

Киев, 21 марта. Центральная власть на Украине переживает кризис, каждый мэр считает себя президентом. Так считает философ Владимир Ермоленко.

Слова мыслителя приводят украинские СМИ. Он рассказал, что от президента страны Владимира Зеленского ожидали укрепления власти, чуть ли не «авторитаризма». Но как показали события первого года правления президента, вертикаль власти стала разваливаться. Регионы начали превращаться в «неофеодальные» образования.

По мнению Ермоленко, с одной стороны, люди начинают понимать, что им досталось немного власти, что они могут сами предпринимать какие-то действия. Однако есть и обратная сторона медали: государство начинает распадаться на самостоятельные структуры. Философ отметил, что единственную основу централизованной власти сейчас составляют силовые структуры, и Зеленскому приходится с этим считаться.

Ранее в материале Федерального агентства новостей рассказывалось об оттоке медиков из Украины. Страну за год покинули более 66 тысяч врачей.