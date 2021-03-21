СК РФ задержал губернатора Пензенской области. События дня. ФАН-ТВ

СК подтвердил задержание губернатора Пензенской области В СК РФ подтвердили, что губернатора Пензенской области задержали по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. Ранее о задержании главы региона сообщил источник в правоохранительных органах. В отношении Белозерцева, а также главы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля и других лиц было возбуждено уголовное дело о даче и получении взятки. Средства передавались за предоставление преимуществ при заключении госконтрактов. Контракты были связаны с оказанием услуг по приему, доставке, контролю и хранению лекарственных препаратов, покупаемых за счет бюджета Пензенской области.

В Венесуэле произошел теракт на предприятии нефтяной компании На предприятии компании PDVSA произошел взрыв. Об этом сообщают местные СМИ. Министр промышленности и национального производства страны Тарек Эль-Айссами назвал произошедшее терактом. Инцидент произошел на участке газопровода в городе Эль-Терехо на севере штата Монагас, где расположен операционный центр и газозаправочный завод высокого давления. В результате из строя вышла региональная газовая инфраструктура крупнейшей в стране нефтегазовой компании. Информации о погибших и пострадавших не поступало. В настоящее время власти принимают все меры для устранения последствий и эвакуации жителей близлежащих районов.

Армения закупила у России Су-30СМ без ракет Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Об этом он заявил на встрече с жителями, видео с которой выложил в Facebook, и возложил ответственность на прежние власти. О том, что закупленные у России Су-30СМ не оснащены боеприпасами, говорил ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян. По его словам, Россия не продает другим странам ракеты «воздух — воздух» дальностью 130 километров. Армянские власти это заявление не подтвердили. Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения. Военные действия прекратились после того, как Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь.