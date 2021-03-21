Аномальный снегопад погубил урожай на миллиард рублей в теплицах Дагестана

Махачкала, 21 марта. Потери урожая тепличных овощей от снегопада в Карабудахкентском районе Дагестана, по оценке профильной ассоциации, превысили миллиард рублей. В региональном Минсельхозпроде ФАН сообщили, что подсчет ущерба еще не завершен.

По словам руководителя ассоциации «Теплицы Дагестана» Арсена Джамалутдинова, в муниципалитете пострадало более 100 гектаров земель, отведенных под выращивание овощей защищенного грунта. Из-за непогоды аграрии лишились около 15 тысяч тонн томатов и огурцов.

«По моим предварительным расчетам, потеряно 15 тысяч тонн овощей. Это урожай примерно на 1,2–1,3 миллиарда рублей», — рассказал он журналистам.

В Минсельхозе республики ФАН ответили, что сумма ущерба в Карабудахкентском районе пока до конца не установлена. Наиболее крупные сельхозпроизводители муниципалитета потеряли миллионы рублей, уточнили в ведомстве.

«Пока идет подсчет», — сказали в пресс-службе министерства.

Ранее ФАН сообщал, что в конце прошлой недели в Дагестане прошел снегопад, который разрушил теплицы в селе Карабудахкент. Металлические каркасы конструкций не выдержали массы снега и рухнули на урожай томатов.