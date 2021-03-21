Пожар вспыхнул в шахте рудника под Белгородом

Белгород, 21 марта. Проходческий комбайн загорелся в шахте рудника в поселке Яковлево. В настоящий момент проводится эвакуация, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Информации о пострадавших или погибших не поступало. Для ликвидации последствий ЧП задействовано свыше 50 человек личного состава и 16 единиц спецтехники, в том числе 40 сотрудников МЧС и 14 единиц спецтехники. По факту инцидента проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Здание стекольного завода загорелось в подмосковных Химках, сообщало РИАМО. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.