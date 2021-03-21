Расширенные капилляры могут указывать на наличие жировой болезни печени

Вашингтон, 21 марта. Внезапное появление сосудистых звездочек на лице и теле может свидетельствовать о проблемах с печенью.

Такой вывод после ряда проведенных исследований сделали специалисты американской Клиники Майо. По итогам проведенной работы они опубликовали статью в научном журнале Express.

Одним из основных признаков проблем с печенью является появление у человека на спине, плечах и груди сосудистых звездочек. О наличии жирового гепатоза также свидетельствует повреждение сосудов на лице. Однако точный диагноз может поставить только врач по результатам анализа крови и УЗИ.

Как правило, данная болезнь развивается из-за скопления жира в организме. Чаще всего от нее страдают люди с избыточным весом. По словам специалистов, на первой стадии гепатоз можно определить по локальному расширению капилляров. Также при жировой болезни печени кожа лица приобретает желтый оттенок, шейные лимфоузлы могут увеличиться в размерах.

Для профилактики болезней печени необходимо следить за питанием, включить в рацион как можно больше свежих овощей и жирных кислот омега-3. Также следует уделить особое внимание физическим нагрузкам.

Ранее терапевт Ирина Ескова рассказала, как по глазам определить опасное заболевание. По ее словам, покраснение или жжение может указывать на развивающуюся в организме инфекцию. Отеки век или зуд в глазах, как правило, появляются на фоне аллергической реакции. Пожелтевшие белки свидетельствуют о проблемах с печенью.