Депутат Госдумы Федоров объяснил, когда обновленный закон о митингах будет ужесточен

Москва, 21 марта. Депутат Государственной думы Евгений Федоров в интервью ФАН рассказал, что закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на акциях, а также за нарушение порядка их проведения может быть ужесточен, если его не будут соблюдать.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за неповиновение правоохранительным органам и за другие нарушения при проведении митингов.

«Это важнейший и полезный закон, поскольку он наводит порядок в стране, препятствует пятой колонне разворачиваться для свержения власти и ухудшать жизнь граждан России. Он обеспечивает исполнение законов в нашей стране, в целом повышает верховенство права, что сказывается на всей системе безопасности», — рассказал собеседник агентства.

Евгений Федоров уверен, что после ужесточения закона преступность начнет прятать головы, улучшится вся законодательная система, а значит, и качество жизни россиян.

«Он не о митингах, а о нарушении законных требований правоохранителей. Если мы увидим, что требование не исполняется должным образом, тогда можно усилить наказания за этот вид преступления. А если все будет работать, так и не надо [ужесточать закон]», — резюмировал парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов оценил работу обновленного закона о несогласованных митингах.