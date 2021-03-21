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Ливия

Премьер-министр Ливии пообещал льготы на выполнение энергопроектов

Премьер-министр Ливии пообещал льготы на выполнение энергопроектов

Триполи, 21 марта. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба встретился с управляющим Центрального банка Садиком Кабиром и руководителями бухгалтерского учета и коммунального электроснабжения для обсуждения кризиса в стране.

На официальной странице канцелярии главы ПНЕ в Twitter сообщается, что политик пообещал предоставить льготы для реализации приостановленных проектов в сфере энергетики и ремонта электростанций.

«Необходимо преодолеть все трудности», — говорится в посте.

Абд аль-Хамид Дабиба уточнил, что всем профильным комитетам следует объединить усилия для преодоления кризиса и хорошо подготовиться к летнему сезону.

Председатель совета директоров General Electricity Company Виам аль-Абдали во время встречи с премьер-министром переходного ПНЕ заявил, что для успешного решения сложившейся ситуации не хватает порядка 1500 мегаватт.

Специалистам в настоящий момент приходится временно отключать подачу тока для набора необходимой мощности, после чего энергоснабжение возобновляется.

Премьер-министр Ливии пообещал льготы на выполнение энергопроектов

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