Премьер-министр Ливии пообещал льготы на выполнение энергопроектов

Триполи, 21 марта. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба встретился с управляющим Центрального банка Садиком Кабиром и руководителями бухгалтерского учета и коммунального электроснабжения для обсуждения кризиса в стране.

На официальной странице канцелярии главы ПНЕ в Twitter сообщается, что политик пообещал предоставить льготы для реализации приостановленных проектов в сфере энергетики и ремонта электростанций.

«Необходимо преодолеть все трудности», — говорится в посте.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية #عبدالحميد_الدبيبة يؤكد خلال لقائه محافظ المركزي ورئيسي المحاسبة والعامة للكهرباء، على تسهيل كل الإجراءات لتنفيذ مشاريع الكهرباء المتوقفة وصيانات المحطات، وتذليل كل الصعوبات، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لمعالجة الأزمة والاستعداد الجيّد لموسم الصيف. pic.twitter.com/I43Zx6uRlP — مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبدالحميد الدبيبة) (@official_Dabiba) March 20, 2021

Абд аль-Хамид Дабиба уточнил, что всем профильным комитетам следует объединить усилия для преодоления кризиса и хорошо подготовиться к летнему сезону.

Председатель совета директоров General Electricity Company Виам аль-Абдали во время встречи с премьер-министром переходного ПНЕ заявил, что для успешного решения сложившейся ситуации не хватает порядка 1500 мегаватт.

Специалистам в настоящий момент приходится временно отключать подачу тока для набора необходимой мощности, после чего энергоснабжение возобновляется.