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Компания «ФАРМАЦИЯ» из дела Белозерцева выполнила госконтракты на 12,8 млрд рублей

Компания «ФАРМАЦИЯ» из дела Белозерцева выполнила госконтракты на 12,8 млрд рублей

Пенза, 21 марта. Пензенская фирма ОАО «ФАРМАЦИЯ», чей директор Антон Колосков стал фигурантом дела о взятках местному губернатору, является крупным подрядчиком в реализации госконтрактов.

По данным источника ФАН, фирма уже выполнила договоры, общая сумма которых составляет почти 12,8 миллиарда рублей. Контракты заключались в нескольких субъектах РФ.

Помимо директора Колоскова, в деле фигурируют сам губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и крупный бизнесмен Борис Шпигель. По версии правоохранителей, глава региона мог получать взятки от компаний этих двух коммерсантов. Стражи правопорядка уже провели обыски в домах фигурантов. Они предполагают, что Белозерцев мог получить за свое покровительство 31 миллион рублей, сообщал ФАН.

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