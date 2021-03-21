Компания «ФАРМАЦИЯ» из дела Белозерцева выполнила госконтракты на 12,8 млрд рублей

Пенза, 21 марта. Пензенская фирма ОАО «ФАРМАЦИЯ», чей директор Антон Колосков стал фигурантом дела о взятках местному губернатору, является крупным подрядчиком в реализации госконтрактов.

По данным источника ФАН, фирма уже выполнила договоры, общая сумма которых составляет почти 12,8 миллиарда рублей. Контракты заключались в нескольких субъектах РФ.

Помимо директора Колоскова, в деле фигурируют сам губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и крупный бизнесмен Борис Шпигель. По версии правоохранителей, глава региона мог получать взятки от компаний этих двух коммерсантов. Стражи правопорядка уже провели обыски в домах фигурантов. Они предполагают, что Белозерцев мог получить за свое покровительство 31 миллион рублей, сообщал ФАН.