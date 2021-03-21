«Единая Россия» приостановит членство в партии губернатора Пензенской области

Москва, 21 марта. Членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в партии «Единая Россия» будет приостановлено. Об этом заявил замсекретаря генсовета фракции Евгений Ревенко.

По словам Ревенко, процедура состоится в ближайшее время. Представители партии уже обсудили вопрос о приостановке членства в ЕР губернатора Пензенской области.

Ранее сообщалось, что Иван Белозерцев подозревается в получении 31 млн рублей за покровительство при конкурсе на поставку медикаментов. В отношении губернатора Пензенской области и нескольких лиц возбуждено уголовное дело.