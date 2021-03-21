Вирусолог объяснил, при каких условиях «Спутник V» защитит российских туристов

Вакцина, созданная в институте им. Гамалеи, вполне надежна и защитит россиян в любой стране. Об этом заявил ФАН один из создателей вакцины «Спутник V», вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

При этом вирусолог предупредил, что прививка должна быть сделана заблаговременно.

«Необходимо помнить, что с момента второй прививки должно пройти не менее трех недель, — подчеркнул собеседник ФАН. — Между первой и второй прививками так же выдерживается срок порядка двадцати одного дня. Полная вакцинация с момента первой прививки считается завершенной по истечении сорока двух дней».

Переносчиком вируса, по словам Альтштейна, может стать и человек, который не заражен, но это — исключение из правил. Поэтому прививка от коронавируса — это надежно, она препятствует как заражению вирусом, так и распространению инфекции.

«В действительности антитела под воздействием вакцины в организме человека появляются гораздо раньше шести недель», — уточнил Анатолий Альтштейн.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что при планировании отдыха на майские праздники лучше остаться в России, так как в Европе британский штамм коронавируса получил широкое распространение. В свою очередь, на официальном сайте Ассоциации Туроператоров России была размещена информация, согласно которой Греция готова обеспечить выдачу шенгенской визы всем гражданам России, желающим въехать на территорию этой страны.

На отдых в Грецию и, возможно, в другие страны ЕС отправится не очень большое количество туристов. Все они смогут оперативно и совершенно бесплатно пройти вакцинацию.