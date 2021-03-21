Коллеги вышедшего из комы Леонова-Гладышева переживают, что жена держит актера взаперти

Москва, 21 марта. Коллеги Евгения Леонова-Гладышева переживают за состояние знаменитого актера, пережившего медикаментозную кому. Они считают, что супруга Елена держит его взаперти.

Звезда «Убойной силы» летом 2018 года получил черепно-мозговую травму из-за падения на улице. Хирурги экстренно прооперировали актера, несколько дней он находился в коме.

Ему потребовалась длительная реабилитация, с деньгами на которую вызвалась помочь семья актера Михаила Боярского. Как отметили коллеги Леонова-Гладышева, жена до сих пор собирает средства и отказывается говорить о состоянии супруга, зато постоянно напоминает о непростых жилищных условиях.

«Мне всячески отказывают увидеть его и поговорить с ним вживую. Мне было сказано: «Ну вы нам квартиру купите?» Я насторожился», — заявил актер Марк Горонок в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

Соседи однако уверяют, что вышедшего из комы Леонова-Гладышева вовсе не держат взаперти. Обеспокоенные коллеги тем не менее просят его жену перестать прятать актера.

Помогают финансово семье Леонова-Гладышева не только Боярские, но также Андрей Федорцов, Александр Панкратов-Черный, друзья и коллеги по «Убойной силе».