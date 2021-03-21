Берлин, 21 марта. Украинские власти, покорно следуя диктату Вашингтона, невольно действуют в интересах российской высокотехнологичной промышлености.

Об этом пишет немецкое издание Aero, пересказ публикации представляет «ПолитРоссия». Автор статьи авиационный эксперт Патрик Цвергер признает огромный прогресс Китая в области разработки современной военной техники и в целом высокий уровень промышленного развития КНР. Однако Цвергер напоминает, что Китай испытывает большие сложности с производством собственных мощных авиационных двигателей – в частности, силовые установки для новейшего истребителя Chengdu J-20 закупаются в России

«Китайцы хотели исправить ситуацию, купив украинскую компанию “Мотор Сич”, однако сделка провалилась из-за давления Вашингтона», — пишет Цвергер.

Обозреватель уверен, что решение украинского правительства обусловлено давлением Вашингтона, который опасается развития китайского двигателестроения и усиления боевых возможностей китайских ВВС.

Таким образом, резюмирует Цвергер, Украина лишила Китай шанса быстро наладить собственное производство авиационных двигателей – и при этом значительно помогла России, у которой КНР продолжит закупать важные комплектующие для своих Военно-воздушных сил.

Ранее украинский политик сообщил, во что коллективный Запад превращает его страну под предлогом проведения реформ.