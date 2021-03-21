Ведущий «Адской кухни» Константин Ивлев обвенчался с молодой женой

Москва, 21 марта. Известный российский шеф-повар, ресторатор и ведущий кулинарных программ Константин Ивлев сообщил, что обвенчался с супругой Валерией Куденковой.

Венчание прошло в Тамани, на родине Куденковой. Шеф-повар пояснил, что церковный свадебный обряд был нужен для подтверждения его серьезных намерений по отношению к 28-летней Валерии.

«Я хотел, чтобы ее родители и все ее родственники сразу понимали, что мы не просто классно проводим время, действительно любим друг друга», — сообщил Ивлев в интервью изданию «7 Дней».

Ведущий программы «Адская кухня» развелся с женой Марией летом 2020 года. Супруги состояли в браке более 20 лет, в этих отношениях родились двое детей: дочь Маша и сын Матвей. По словам Ивлева, их брак не выдержал несколько жизненных испытаний, в том числе проблемы с деньгами. Однако экс-супруга утверждает, что настояла на разводе из-за измены Ивлева.

В феврале 2021 года стало известно, что 47-летний телешеф женился на Валерии Куденковой. Бывшая жена шеф-повара очень негативно отреагировала на эту новость, назвав девушку «эскортницей из Тамани». Брак ресторатора и молодой модели шокировал всех его родственников.