«Единая Россия» обсудит приостановку членства в партии губернатора Пензенской области

Москва, 21 марта. Приостановку членства в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обсуждают в «Единой России». Об этом сообщают СМИ.

Представители фракции готовы приостановить членство в ЕР губернатора Пензенской области из-за уголовного дела.

Как сообщалось ранее, Белозерцев подозревается в получении 31 млн рублей за покровительство при конкурсе на поставку медикаментов. В отношении губернатора Пензенской области, главы группы фармацевтических компаний и нескольких других лиц возбуждено уголовное дело.