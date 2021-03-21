Власти Майами-Бич объявили режим ЧП из-за наплыва туристов

Майами-Бич, 21 марта. Большой поток туристов в разгар пандемии коронавирусной инфекции заставил власти Майами-Бич объявить в городе режим чрезвычайного положения.

Для сокращения потока туристов глава городской администрации Дэн Гелбер был вынужден объявить в городе комендантский час. В обращении к жителям города он сравнил происходящую ситуацию с фитилем, из которого в любой момент может вспыхнуть пламя. Информация об этом появилась на сайте местного правительства.

Теперь все ведущие в Майами-Бич автомагистрали закрываются на въезд с 21:00 до 6 утра. Кроме того всем отдыхающим запрещено посещать пляжи и любые массовые мероприятия. Также в курортном городе ввели дополнительные меры санитарной безопасности. В частности, для борьбы с нарушителями масочного режима и теми, кто не соблюдает социальную дистанцию, привлекли дополнительные наряды полиции.

Согласно последним данным, во Флориде с начала пандемии вирусом COVID-19 заразились более 2 млн человек. Жертвами этой опасной инфекции стали свыше 30 тыс. американцев.

Не так давно группа американских ученых предложила лечить коронавирус при помощи ультразвука. Исследователи обнаружили, что колебания ультразвука могут уничтожить частицы коронавируса в воде и воздухе.