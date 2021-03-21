Семья лидера «Сектора Газа» готовит шоу с голограммой Юрия Хоя

Москва, 21 марта. Дочь лидера группы «Сектор Газа» Юрия Клинских (Хоя) по имени Ирина рассказала, каким, по ее мнению, должен быть памятник певцу в Воронеже, и анонсировала грандиозное шоу.

По мнению женщины, монумент должен копировать образ музыканта на концерте 1996 года, который состоялся в ДК имени Горбунова в Москве. Хой выступал в футболке и джинсах.

«Надпись на памятнике: «Юрий Клинских (Хой) — лидер группы «Сектор Газа». Народный герой навсегда»», — уточнила она.

Дочь певца подчеркнула, что группа «Сектор Газа» стала по-настоящему легендарной и народной. Композиции коллектива до сих пор не потеряли актуальности.

Семья Хоя, как оказалось, готовит шоу с голограммой лидера группы. Зрители, как уточнила женщина, услышат голос певца в сопровождении музыкантов оригинальных составов «Сектора Газа». Пройдет мероприятие в Москве в конце года, передает «Говорит Москва».

Популярная некогда группа распалась после смерти лидера. Хой скончался в 2000 году, его похоронили в Воронеже.

Правоохранители тем временем задержали жительницу Твери, «оседлавшую» памятник певцу Михаилу Кругу. Видео с неадекватной «поклонницей» музыканта опубликовали в Сети очевидцы.