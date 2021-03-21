Сумма контрактов с участником коррупционной схемы Белозерцева превысила 250 млн рублей

Пенза, 21 марта. Пензенская область заключила госконтрактов с участником коррупционной схемы ОАО «ФАРМАЦИЯ» на 250 млн рублей, сообщили в силовых структурах.

Следственный комитет ранее подтвердил информацию о задержании губернатора региона Ивана Белозерцева по делу о взятке на сумму более 31 млн рублей. Фигурантами уголовного дела выступили глава региона, руководитель группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антон Колосков и другие.

По версии следствия, в период с января по сентябрь прошлого года губернатор Пензенской области получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников, сообщал ФАН. Все подозреваемые в настоящий момент задержаны. В рамках дела провели обыски по месту жительства и на рабочих местах предполагаемых преступников.