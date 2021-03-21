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Перегруженность морских портов зафиксирована в США

Перегруженность морских портов зафиксирована в США

Вашингтон, 21 марта. Загруженность портов США начала распространяться из южной Калифорнии в другие части страны. Портовые чиновники прогнозируют, что неблагоприятная ситуация сохранится до лета.

По словам главы немецкой контейнерной компании Hapag-Lloyd AG Рольф Хаббена Янсена, за последние недели организации пришлось перенаправить несколько судов в Окленд. Задержки влияют не только на этап разгрузки кораблей, но и на грузовые терминалы, распределительные центры и ж/д станции. На порты Южной Калифорнии приходится более трети контейнеров, поступающих в США.

«Мы стараемся избегать загруженных портов, но это непросто», — отметил он.

Очереди в порту начали формироваться в конце минувшего года, а затем увеличились в период низкого спроса на перевозки. На этой неделе количество судов, ожидающих разгрузки, упало до менее 20 в гаванях Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, двух самых загруженных контейнерных портов США, передает WSJ.

Глава компании Orlen Даниэль Обайтек ранее сообщил, что топливный польский концерн заключил первый долгосрочный контракт на поставки нефти из Соединенных Штатов Америки.

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