Неудачный вариант украинского танкаТ-64БМ «Булат» вернулся в состав ВСУ

Киев, 21 марта. Минобороны Украины из-за постоянных проблем с работоспособностью существующего танкового парка вынуждено брать на вооружение технику, которая признана бесполезной.

В сентябре 2017 года была озвучена информация о выводе в резерв танков Т-64БМ «Булат», которые являлись усовершенствованной версией советских Т-64Б и находились на вооружении в подразделениях ВСУ.

Такое решение объяснялось слабым двигателем бронетехники и ее недостаточно надежной ходовой частью. Кроме этого танк отличался чрезвычайно большой массой.

Широко разрекламированная динамическая защита «Нож» не смогла оправдать возложенных на нее надежд. Задокументировано огромное количество случаев, когда после попадания снаряда она срабатывала в ущерб танку, нанося тяжелые разрушения, часто приводящие к катастрофическим последствиям, лишающие танк свободы перемещения. Слабым местом танка также является отсутствие тепловизионного ночного прицела.

Все это сказалось на эффективном использовании бронетехники, что наглядно было видно в боях 2015 года в Донбассе, где уничтоженными оказались 19 единиц из 87. Еще несколько «Булатов» были попросту брошены.

Но из-за нехватки техники Киев был вынужден поставить на вооружение ВСУ этот неудачный танк. Зимой прошлого года «Булаты» были задействованы в учениях десантно-штурмовых войск ВСУ.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ маскируют от ОБСЕ размещенную в жилых кварталах Донбасса военную технику.