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Снотворное стало причиной смерти наблюдавшего за онкологией Заворотнюк врача

Снотворное стало причиной смерти наблюдавшего за онкологией Заворотнюк врача

Москва, 21 марта. Врач Максим К., которого нашли мертвым в медицинском центре, где актриса Анастасия Заворотнюк проходила лечение, отравился снотворным средством.

Именно от этого препарата скончались Майкл Джексон, актриса Джоан Риверс и балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев, передает источник ФАН, знакомый с ситуацией. Тело 30-летнего сотрудника «Европейского медицинского центра» нашли в ночь на 18 марта.

Информация о тяжелом онкологическом заболевании Анастасии Заворотнюк появилась в конце лета 2019 года. Родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» держат в тайне состояние артистки, лишь изредка рассказывая о борьбе со страшным недугом. В настоящий момент актриса проходит лечение дома.

Чтобы вылечиться, Заворотнюк необходимо обратиться в специализированную клинику и начать работу с эмоциональным состоянием, сообщал ФАН со ссылкой на слова рунического провидца Игоря Вечерского. Он отметил, что состояние звезды резко ухудшилось, и, кроме онкологии, она страдает от психических проблем.

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