Соболь могут перевести в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста



Утром, 21 марта, стало известно, что сотрудница ФБК (иностранный агент) Любовь Соболь отправилась в церковь Троицы Живоначальной. Это нарушение условий домашнего ареста, который Басманный суд назначил ей в качестве меры пресечения по «санитарному делу» и недавно продлил на три месяца.

О решении Соболь отправиться в храм сообщил ее адвокат Владимир Воронин в социальных сетях. При этом было указано, что ходатайство о посещении храма подавалось полтора месяца назад, на что следственные органы отреагировали отказом, сославшись на нормы действующего законодательства.

Несмотря на это, Соболь решила проигнорировать постановление судебного органа и пойти на службу в церковь Троицы Живоначальной в Старых Черемушках. Воронин отметил, что храм находится рядом с домом женщины.



Согласно ст. 107 УПК РФ , в случае нарушения подозреваемым или обвиняемым домашнего ареста, может быть применена более строгая мера, вплоть до заключения под стражу.

Например, «побег» из-под домашнего ареста может закончиться для Соболь переводом в СИЗО. Соответствующее мнение в комментарии «Открытым медиа» также озвучил ее адвокат.

«Статья перевода в СИЗО не подразумевает, однако при нарушении запретов, установленных судом, следователь может идти в суд с ходатайством об изменении меры на изолятор», — объяснил адвокат.

Ранее Воронин допускал, что Соболь не станет соблюдать условия домашнего ареста. Политолог Владимир Шаповалов выразил уверенность, что комплекс действий сотрудницы ФБК направлен на привлечение внимания в силу потери значимости в сфере медиа.