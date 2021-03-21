В СМИ рассказали, как Россия подготовилась к учениям НАТО у границ Крыма

Москва, 21 марта. Масштабные морские учения стран НАТО «Морской щит 21» вскоре пройдут в Черном море. В России к таким маневрам Североатлантического альянса подготовились заранее.

Известно, что формальным организатором учений названы Военно-морские силы Румынии. Как и в большинстве случаев, в этих маневрах НАТО можно увидеть политический подтекст: речь снова идет о противостоянии «российской угрозе».

Для проведения учений в Румынию прибыли значительные силы в составе более чем 2,4 тысяч военнослужащих и 18 боевых кораблей. Участниками «Морского щита 21» стали Болгария, Греция, Испания, Нидерланды, Польша, Румыния, США и Турция. Однако в маневрах будут задействованы не только корабли — планируется отработка совместных действий ВВС Румынии, испанских истребителей Eurofighter Typhoon, американских и турецких самолетов-разведчиков.

Недавно в Черном море завершились другие учения западных стран «Посейдон-21». Поэтому ни в прошлый раз, ни в этот концентрация сил НАТО в Черноморском регионе не осталась без внимания России. Военные ВС РФ в Крыму отслеживают все передвижения кораблей и самолетов стран Североатлантического альянса.

При этом российские генералы и эксперты отмечают, что серьезной угрозы данные учения не несут. По их словам, «в Крыму, куда нацелено внимание Альянса, в последние годы создан мощный военный кулак». Речь идет о межвидовой группировке войск, которая включает в себя 31-ю дивизию ПВО с системами С-400, три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», подразделения авиации и новейшие ракетные корабли.

Ранее в Минобороны России сообщали, что Украина и иностранный военный контингент стран НАТО планируют провести у границ Крыма восемь военных учений в 2021 году.