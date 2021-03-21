Пензенский губернатор и предприниматель Шпигель стали фигурантами уголовного дела

Пенза, 21 марта. Губернатор Пензенской области получил 31 млн рублей за покровительство при конкурсе на поставку медикаментов от бизнесмена Бориса Шпигеля. Против них возбуждено уголовное дело.

Против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля и нескольких других лиц возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, Белозерцев получал от Шпигеля, его жены, а также от директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова деньги и драгоценности в обмен на преимущества при заключении государственных контрактов о поставках лекарственных препаратов в медицинские учреждения Пензенской области.

При содействии росгвардейцев все подозреваемые были задержаны. В их домах и на рабочих местах были проведены обыски.