Пугачева поразила стильным образом во время отдыха с внуками

Москва, 21 марта. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева провела выходные в компании внуков от старшей дочери Кристины Орбакайте — Дени и Клавы.

Певица показала, что в 71 год по-прежнему следит за модой и одевается очень стильно. Супруга Максима Галкина давно не носит огромные балахоны, сменив их на джинсы и парки. На фотографии, опубликованной в одном из фан-аккаунтов Аллы Борисовны в Instagram, артистка позировала в потертых джинсах и голубой ветровке. Ее стильный образ завершили голубые солнцезащитные очки.

Фанаты заметили, с какой нежностью Дени Байсаров обнял свою бабушку Аллу и сестренку Клавдию Земцову. Юноша живет отдельно от мамы, как и его старший брат Никита Пресняков. При этом Дени старается чаще бывать у звездной родственницы.

Поклонники осыпали Аллу Пугачеву комплиментами, назвав ее «самой стильной», «королевой моды», «женщиной вамп». Фанаты уверены, что благодаря браку с 44-летним юмористом Максимом Галкиным певица выглядит такой молодой.

Ранее сообщалось, что фотограф Роман Родин показал поклонникам архивный снимок Пугачевой. На фото звезда в привычном балахоне цвета фуксии и с пышной прической.