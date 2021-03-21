Уровень витамина D в организме влияет на тяжесть течения COVID-19

Москва, 21 марта. Дефицит витамина D при заражении коронавирусом нового типа повышает вероятность смерти пациента или необходимость его подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Исследование показало, что пациенты с низким уровнем витамина D, госпитализированные из-за COVID-19, могут иметь меньший риск смерти или необходимости ИВЛ, если получают добавку вещества в объеме не менее тысячи единиц в неделю.

«Учитывая то, насколько распространен дефицит витамина D в мире и США, мы считаем, что это исследование очень актуально прямо сейчас», — отметила один из авторов работы Света Чекури.

Кроме того, достаточное количество этого вещества может предотвратить осложнения и при других респираторных заболеваниях, а также способствует укреплению костей, пишет MedikForum.

О пользе витамина D говорил и врач Евгений Комаровский. По его словам, при любых сомнениях по поводу количества вещества в организме лучше сделать лабораторный тест.