СКР подтвердил задержание губернатора Пензенской области Белозерцева

Пенза, 21 марта. Губернатора региона Ивана Белозерцева задержали по делу о взяточничестве на сумму более 31 млн рублей, сказано в заявлении на сайте Следственного комитета.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело на основании материалов, предоставленных МВД России. Фигурантами стали Белозерцев, глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель и другие.

В зависимости от роли каждого из предполагаемых преступников им вменяется дача взятки и получение взятки. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области получил от Шпигеля, его жены и главы ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников.

Иван Белозерцев и другие подозреваемые по этому делу в настоящий момент задержаны. По месту жительства и на рабочих местах правоохранители уже провели обыски. Расследование продолжается.

Источник ФАН ранее сообщал, что официальный статус главы региона не был подтвержден. Кроме того, представители Белозерцева в комментарии также заявили, что не располагают информацией о действиях силовых структур.