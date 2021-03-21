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Экономика

Немецкая BMW остановит выпуск пяти моделей на заводе «Автотор»

Немецкая BMW остановит выпуск пяти моделей на заводе «Автотор»

Калининград, 21 марта. Автоконцерн BMW отказался от производства пяти моделей машин в Калининграде. Решение принято в связи с экономической нецелесообразностью.

Таким образом, в 2021 году на предприятии будут выпускать только три модели баварского бренда, а совокупный объем достигнет примерно 12 тысяч машин. Об этом рассказал председатель совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов.

По неофициальным данным, с апреля в модельном ряде BMW калининградского производства останутся только кроссоверы X5, X6 и X7. Модели пятой и седьмой серии, а также автомобили X1, X3 и X4, которые также собирали в Калининграде, будут лишь импортировать.

Кроме того, в будущем немецкий бренд может вовсе отказаться от российского производства — все продаваемые в России машины будут поставляться из-за границы, пишет «Российская газета».

Ранее аналитики спрогнозировали возможное возникновение дефицита автомобилей на рынке в РФ. Причиной этого может стать общемировая нехватка чипов, в том числе и ЭРА-ГЛОНАСС, с которой столкнулись поставщики электроники для авто.

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