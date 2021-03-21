Муж Арнтгольц показал фото с прогулки с новорожденным сыном

Москва, 21 марта. Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев поделился с поклонниками личным кадром, на котором запечатлен на прогулке с маленьким сыном. Родила мальчика актриса Татьяна Арнтгольц.

Артисты стали счастливыми родителями почти месяц назад. Сына они назвали Данилой, а о прибавлении в семействе сообщили в день рождения Арнтгольц — 18 марта.

Для актрисы это не первые роды. У нее есть дочь от коллеги Ивана Жидкова. А для Богатырева Данила — первенец.

Молодой отец, судя по публикациям в Instagram, вовсю наслаждается счастливыми моментами. В последнем из постов он поблагодарил поклонников за многочисленные сообщения с теплыми пожеланиями, а в Stories показал снимок с прогулки. Муж Арнтгольц запечатлен в усыпанном снегом парке с коляской, в которой лежит новорожденный малыш.

В свой день рождения актриса рассказывала об удивительном факте. Они с сестрой-близнецом Ольгой, которая тоже снимается в кино, стали мамами с разницей в 20 дней. Она родила сына Льва 31 января этого года.

Старшая из сестер Арнтгольц тайно вышла замуж за Богатырева в конце прошлого года. Артисты познакомились на съемочной площадке телесериала «Наживка для ангела», а впервые вместе появились на публике в 2018 году.