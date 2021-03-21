Роман Разум о фильме «Ополченочка» и невидимой линии фронта. Николай Стариков. ФАН-ТВ

На Донбассе уже седьмой год идет война и конца ей не видно. Украинскими нацистами совершенны чудовищные преступления. Те, кто столкнулся со всем этим кошмаром лицом к лицу, пошли в армию, чтобы воевать и победить. Среди героических защитников ДНР и ЛНР неожиданно оказались и женщины. В том числе уникальный, полностью женский танковый экипаж. Такого не было даже в период Великой Отечественной войны!

Гостем Николая Старикова в новом выпуске программы «По-СтАриковски» стал старший лейтенант армии ЛНР, руководитель ансамбля «Новороссия», поэт, композитор и музыкант, Роман Разум. Он также является автором идеи и продюсером недавно снятого на Донбассе фильма о войне. «Ополченочка» — так называется картина, путь которой в кинотеатры нашей страны активно пытаются заблокировать. Роман Разум рассказал, кто такие «московские бандеровцы», и как они противодействуют встрече картины «Ополченочка» и российского зрителя. Собеседники обсудили неожиданную для XXI века жестокость украинских нацистов, показанную в фильме. Гость передачи также поведал о том, как попал под влияние западной культуры и как вышел из-под него.

Ответы на эти и другие вопросы Роман Разум даст в новом выпуске программы Николая Старикова «По-СтАриковски», посвященном фильму «Ополченочка», правде о войне на Донбассе и странной ситуации вокруг новой картины.