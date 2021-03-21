СК проверяет сообщения о травмировании мальчика сосулькой в свердловской школе

Екатеринбург, 21 марта. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту упавшей на ребенка упавшей наледи с крыши. Инцидент произошел на территории школы в Каменске-Уральском.

Ранее местные СМИ сообщили, что родители предъявили гражданский иск к школе № 2 Каменска-Уральского. С их слов, ребенку пробила голову упавшая с крыши сосулька. После этого мальчика увезли в больницу с черепно-мозговой травмой.

По итогам доследственной проверки полицейские примут процессуальное решение. Инцидент, как уточняется, произошел еще в ноябре 2020 года. Родители намерены добиться компенсации в размере 300 тыс. рублей.

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