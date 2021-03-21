Clubhouse становится плацдармом для антигосударственной деятельности в России

Новый съезд муниципальных депутатов, задержанных на форуме 13 марта, изменит формат и пройдет в социальной сети Clubhouse. Организаторы конференции планируют в очередной раз нарушить закон об участии в деятельности нежелательных организаций, используя при этом западные интернет-площадки в качестве плацдарма для антироссийской деятельности и усиления протестной активности в стране.

Новый поворот

О проведении форума в Clubhouse в интервью РБК рассказал координатор «Объединенных демократов» и исполнительный директор движения «Открытая Россия», которую правоохранительные органы считают структурным подразделением OpenRussia (признана нежелательной в РФ), Андрей Пивоваров. По его словам, программа нового съезда, который проходит 21 марта, будет обновлена и расширена. Все, кто не успел выступить в московской гостинице «Измайлово», получат такую возможность. Он убежден, что теперь дискуссия вызовет еще больший интерес.

Эту информацию также подтвердила руководитель московского отделения и координатор образовательных программ «Открытой России» Татьяна Усманова. На своей странице в сети микроблогов Twitter она написала, что форум начнется в 12:00 по московскому времени 21 марта на площадке Clubhouse.

К переходу в онлайн-формат привела неудачная попытка провести форум «Муниципальная Россия» 13 марта. Сразу после начала мероприятия все участники съезда были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Причиной стала причастность нежелательной НКО OpenRussia к организации встречи. Не имея возможности устроить новый съезд очно, «Объединенные демократы» решили использовать западные соцсети. Отказываясь исполнять российское законодательство и требования Роскомнадзора о блокировке противоправного контента, такие площадки превращаются в своего рода плацдарм для продвижения антигосударственной повестки в России и усиления протестной активности в обществе.

В частности, РКН вынес последнее предупреждение сети микроблогов Twitter. По словам главы ведомства Вадима Субботина, если руководство компании не начнет удалять запрещенные данные, которые доступны на платформе, соцсеть будет заблокирована во внесудебном порядке. По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадима Манукяна, такой шаг станет очень мощным сигналом для остальных западных социальных сетей, потому что безнаказанность заканчивается — Россия больше не собирается с ними играться.

Чудовищная политическая цензура

Комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, политолог, генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков подчеркнул, что западные соцсети сами по себе являются площадкой как для пророссийской, так и для антироссийской деятельности. Одна из ключевых проблем заключается в том, что они не только отказываются выполнять российское законодательство, но и вводят жесткую антироссийскую политическую цензуру. Как отмечает эксперт, такая позиция характерна практически для всех крупных IT-гигантов США.

«Та чудовищная политическая цензура, которую они осуществляют, абсолютно неприемлема. Россия должна требовать, во-первых, чтобы были открыты офисы здесь и соответствовали юридическому законодательству. Во-вторых, Россия должна требовать, чтобы регламенты осуществляемой цензуры в этих социальных сетях, касающейся русскоязычного сегмента, были публичными, чтобы общественность представляла себе, на основании чего банят Знамя Победы над Рейхстагом и не банят расистские призывы к уничтожению русских, к массовым убийствам», — заявил Марков.

Вашингтон действительно использует свои возможности для ведения нечестной конкуренции, на что обратили внимание и в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве считают, что сегодня все цифровые платформы пошли вразнос, в итоге зашли в смысловой и технологический тупик. Кроме того, в Совете Федерации уверены, что для таких компаний остается единственный цивилизованный путь — официально открывать в России свои представительства и соблюдать законодательство.

Методы государственного терроризма

Марков не сомневается, что цензура в крупнейших соцсетях напрямую связана с иностранными спецслужбами, по приказу которых они стараются максимально затруднить возможность работать тем, кто поддерживает суверенитет российской государственности, и целенаправленно активно поддерживают террористические группировки, работающие против России. При этом он уточнил, что нет ничего страшного в поддержке тех, кто придерживается антироссийской риторики, так как они тоже имеют право на выражение своей позиции. Но действительно страшным является факт поддержки тех, кто использует в своей деятельности методы государственного терроризма.

«Мы должны ужесточать позицию, но нам, к сожалению, нельзя пойти просто по пути запрета, мы должны предложить альтернативу. Поэтому вместо Youtube нужно раскручивать Rutube, вместо Facebook — «ВКонтакте», вместо Google — «Яндекс». Нужен еще аналог Twitter, аналог быстрых сообщений. Должен осуществляться местный массовый переход на эти ресурсы. Гражданам должна быть предложена альтернатива», — убежден политолог.

Аналогичной точки зрения придерживается председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он считает, что в России должны быть свои аналоги зарубежных социальных сетей и видеохостинга YouTube на случай их вынужденной блокировки. По мнению парламентария, отечественная альтернатива YouTube необходима, так как руководство сервиса понимает, что на территории России у них конкуренции нет — просто взять и заблокировать хостинг нельзя.

Радикальное упорство Ходорковского

Марков также уточнил, что в контексте проведения форума «Муниципальная Россия» в соцсети главная проблема заключается в том, что организатор и спонсор мероприятия OpenRussia является нежелательной организацией. Соответственно, проведение такой конференции даже в онлайн-режиме нарушает действующее российское законодательство. При этом политолог отметил, что мероприятия подобного характера зачастую очень трудно регулировать законодательно.

«Это с одной стороны. Есть и другой аспект проблемы. Почему проявляется такое упорство? Потому что Ходорковский (Михаил Ходорковский. — Прим. ФАН) хочет воспользоваться моментом, когда Алексей Навальный находится в тюрьме, и захватить лидерство в этом радикальном прозападном движении. Поэтому они и пытаются организовать такого рода мероприятие. Главная задача — прозвучать так, чтобы утвердить лидерство Ходорковского в этом движении», — считает Сергей Марков.

Напомним, во время форума 13 марта сотрудниками полиции были задержаны около 200 человек, в том числе и присутствовавшие на мероприятии муниципальные депутаты. Всем участникам съезда вменяют сотрудничество с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП РФ). Сам Ходорковский пытается откреститься от причастности OpenRussia к организации встречи с помощью своих ключевых функционеров, но их заявления опровергаются данными, опубликованными ранее главным редактором издания PolitRussia, политологом Русланом Осташко.