Ольга Серябкина показала поклонникам роскошную грудь в одной лишь кольчуге

Москва, 21 марта. Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в металлической кольчуге.

На снимке певица лежит на песке, вместо одежды она предпочла надеть топ, целиком состоящий из цепочек. Серябкина смотрит в камеру и демонстрирует поклонникам роскошную грудь. Артистка поинтересовалась у подписчиков, надо ли ей делать татуировку.

«Тату. Стоит ли ее делать? Какую? Где? А вдруг пожалею?» — написала Ольга.

Фолловерам очень понравилась пикантная фотосессия звезды. Они заявили, что на этих снимках Серябкина выглядит «сногсшибательно сексуально». Фанаты также обратили внимание на «сочные» губы экс-солистки Serebro.

«Неужели только я страдаю по этой девчонке?» — поинтересовался пользователь. «Никаких тату, ты и так красивая без них. Самые красивые в мире губы», — добавил другой подписчик. «Очень симпатичная, бросай мужа, будет много кандидатов на руку и сердце», — написал еще один фанат.

Ольга Серябкина очень гордится своими шикарными формами и не стесняется их демонстрировать. Ранее 35-летняя звезда опубликовала в соцсетях снимок в одних джинсах на голое тело.