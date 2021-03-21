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Лана Дель Рей выпустила альбом со скандальной обложкой

Лана Дель Рей выпустила альбом со скандальной обложкой

Вашингтон, 21 марта. Знаменитая американская исполнительница Лана Дель Рей выпустила седьмой студийный альбом, получивший название Chemtrails over the Country Club. А затем анонсировала новый.

Предыдущий сборник исполнительницы Norman Fucking Rockwell появился в 2019 году. Главным продюсером выступил музыкант и лауреат премии «Грэмми» Джек Антонофф.

Поработал он и над новым альбомом. К записи трека Yosemite Лана Дель Рей привлекла американского композитора и автора песен Рика Ноуэлса, а в композиции Breaking Up Slowly появляется вокал Никки Лейн.

Сборник уже доступен для прослушивания на большинстве стриминговых платформ. А сразу после его выхода звезда анонсировала в Instagram июньский релиз восьмого альбома.

«Rock Candy Sweet. 1 июня», — лаконично написала она.

Фанаты пришли в полный восторг от новости. Артистку осыпали словами благодарности, комплиментами и лайками.

Выход седьмого сборника был связан с громким скандалом. Причиной стала его обложка — Лану Дель Рей обвинили в расизме, поскольку на фото отсутствуют темнокожие люди.

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