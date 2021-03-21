Лана Дель Рей выпустила альбом со скандальной обложкой

Вашингтон, 21 марта. Знаменитая американская исполнительница Лана Дель Рей выпустила седьмой студийный альбом, получивший название Chemtrails over the Country Club. А затем анонсировала новый.

Предыдущий сборник исполнительницы Norman Fucking Rockwell появился в 2019 году. Главным продюсером выступил музыкант и лауреат премии «Грэмми» Джек Антонофф.

Поработал он и над новым альбомом. К записи трека Yosemite Лана Дель Рей привлекла американского композитора и автора песен Рика Ноуэлса, а в композиции Breaking Up Slowly появляется вокал Никки Лейн.

Сборник уже доступен для прослушивания на большинстве стриминговых платформ. А сразу после его выхода звезда анонсировала в Instagram июньский релиз восьмого альбома.

«Rock Candy Sweet. 1 июня», — лаконично написала она.

Фанаты пришли в полный восторг от новости. Артистку осыпали словами благодарности, комплиментами и лайками.

Выход седьмого сборника был связан с громким скандалом. Причиной стала его обложка — Лану Дель Рей обвинили в расизме, поскольку на фото отсутствуют темнокожие люди.