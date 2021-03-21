Представители Белозерцева прокомментировали сообщения о «задержании» губернатора

Пенза, 21 марта. Представители губернатора Ивана Белозерцева не располагают информацией о действиях силовых структур, сообщили в пресс-службе главы региона.

Ранее СМИ сообщали о задержании губернатора Пензенской области. Кроме того, у чиновника и его сыновей провели обыски. Речь может идти о расследовании уголовного дела о превышении должностных полномочий. По предварительным данным, Белозерцев также обвиняется во взяточничестве.

Однако источник ФАН в правоохранительных органах не подтвердил сообщения о задержании Белозерцева. Статус главы региона в настоящий момент не определен. Следственные действия продолжаются.