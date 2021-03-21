Соратники Грудинина раскрыли его планы баллотироваться в Госдуму РФ

Москва, 21 марта. Бывший кандидат на пост президента России Павел Грудинин намерен баллотироваться в Госдуму. Об этом рассказал депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко.

По его словам, он и Грудинин провели беседу за чашкой кофе. Как выяснилось, лидер КПРФ Геннадий Зюганов не собирается «бросать» своего соратника, и на грядущих выборах Павла Грудинина выдвинут одномандатником от Алтайского края. Андрей Ищенко рассказал, что в партии надеются на резкие перемены во внутренней политике страны.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал высказывания президента США Джо Байдена о России политическом хамством.