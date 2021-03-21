Черногория разрешила въезд в страну обладателям сертификата вакцинации «Спутником V»

Подгорица, 21 марта. Привившиеся российской вакциной от коронавируса «Спутник V» граждане смогут посещать Черногорию. Об этом сообщил госсекретарь по туризму страны.

К тому же Подгорица заинтересована в покупке «Спутника V». Черногория — это одна из стран, зарегистрировавших для экстренного применения вакцину от коронавируса, произведенную в России, напомнила государственный секретарь по туризму министерства экономического развития страны Ивана Джурович.

О готовности использовать «Спутник V» заявляли и во Франции. Власти этой страны ждут, пока Европейское агентство лекарственных средств одобрит произведенный в России препарат.